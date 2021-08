Atp 500 di Washington live su Sky Sport Tennis

Al via lunedì 2 agosto il torneo maschile ATP 500 di Whashington, primo importante appuntamento sul circuito americano, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su NOW fino a domenica 8 agosto.

Due gli italiani in tabellone, con Andreas Seppi in campo già stasera alle 20 al Grand Stand contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, e Jannik Sinner testa di serie n.5, che esordirà invece al secondo turno. Inoltre, dopo quasi due mesi di stop, torna in campo Rafael Nadal, testa di serie numero 1.

Telecronaca dei match di Pietro Nicolodi e Nicolò Ramella, il commento tecnico sarà affidato a Stefano Pescosolido e Marco Crugnola.

Programmazione del torneo ATP 500 di Washington, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

lunedì 2 agosto

Dalle 20: Sessione diurna, prima giornata

Dall’una di notte: Sessione serale, prima giornata

martedì 3 agosto

Dalle 20: Sessione diurna, seconda giornata

Dall’una di notte: Sessione serale, seconda giornata

mercoledì 4 agosto

Dalle 20: Sessione diurna, terza giornata

Dall’una di notte: Sessione serale, terza giornata

giovedì 5 agosto

Dalle 20: Sessione diurna, ottavi

Dall’una di notte: Sessione serale, ottavi

venerdì 6 agosto

Dalle 20: 1° quarto di finale

Dalle 22: 2° quarto di finale

Dall’una di notte: 3° quarto di finale

Dalle 3 di notte: 4° quarto di finale

sabato 7 agosto

Dalle 22: Prima semifinale

Da mezzanotte: Seconda semifinale

domenica 8 agosto

Ore 23: Finale

