L'azzurro gioca un gran tennis e a Washington supera in due set il padrone di casa Jenson Brooksby, sorpresa del torneo. 7-6 6-1 il risultato in favore di Sinner, che conquista così la prima finale in carriera in un ATP 500. Adesso attende il vincente dell'altra semifinale tra Nishikori e McDonald

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner a Washington. L'azzurro conquista la quarta finale in carriera, la prima in assoluto in un ATP 500 dopo una semifinale giocata con grande freddezza e maturità contro il padrone di casa Jenson Brooksby, sorpresa del torneo. Un'ora e mezza, tanto è servito a Sinner per avere la meglio dell'avversario in due set. 7-6 (2) 6-1 il risultato finale: l'altoatesino ha messo a segno 6 ace e ha ottenuto il 83% di punti con la prima (70% con la seconda). In finale (domenica 8 agosto, diretta su Sky Sport Tennis) Jannik affronterà il vincente della sfida tra il giapponese Kei Nishikori e lo statunitense Mackenzie McDonald. Non soltanto la gioia della prima finale in carriera in un ATP 500, Sinner è anche vicino al suo best ranking: al momento è virtualmente 18°.