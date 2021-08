Atp Toronto, Sonego ko in 2 set contro Humbert

Finisce subito l’avventura a Toronto, nel Masters 1000 sul cemento, per Lorenzo Sonego. L’azzurro, portato a casa il primo game contro Humbert, sfiora subito il break con due buoni rovesci, ma finisce per subirlo al servizio successivo. Il francese infatti, tenuta la battuta con due ace, vince il break al terzo gioco con un bel rovescio incrociato che fa pagare al massimo l’errore in diritto dell’avversario, rimasto a 0. Spezzato l’equilibrio, il transalpino non fallisce più i turni di battuta e si prende in scioltezza il primo set. Sonego mantiene un buon dritto anche nel secondo parziale, ma non riesce a sfondare in risposta dove Humbert è praticamente perfetto nella prima di servizio e non rischia quasi nulla. Anzi, nel settimo game, costringe il 26enne torinese ad annullare tre palle break. Vantaggio solo rimandato, perché il tennista di Metz risponde bene in profondità e dopo quasi sette minuti di gioco conquista il break che lo porta sul 5-4. Sembra fatta per il francese che serve per il match e perde un po' di concentrazione: una serie di errori concedono sei palle per il controbreak a Sonego, ma vengono tutte neutralizzate e alla fine Humbert vince anche il secondo set (sfiderà Tsitsipas), eliminando l'azzurro.