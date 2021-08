Rafa Nadal non parteciperà al Masters di Cincinnati: lo spagnolo soffre di un problema al piede che lo ha costretto a dare forfait anche al torneo di Toronto. L'obiettivo è quello di tornare in campo per gli US Open, in programma a fine agosto

Dopo Toronto, ecco Cincinnati. Rafa Nadal non disputerà il Western & Southern Open, Masters 1000 in programma da lunedì 16 agosto (diretta Sky Sport), ultimo appuntamento di rilievo in vista degli US Open, al via dal 30 agosto a New York. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del torneo statunitense. Lo spagnolo, vincitore di 20 Slam, aveva annunciato poche ore fa il forfait dal Masters di Toronto a causa di un problema al piede sinistro. L'annuncio era arrivato un po' a sorpresa martedì, a poche ore dal debutto contro Harris. Proprio contro il sudafricano, Rafa aveva ceduto al 3° turno a Washington, suo ritorno in campo dopo uno stop di 20 giorni a seguito di un problema al piede sinistro accusato al termine del Roland Garros. A Parigi il maiorchino aveva subito un problema al piede che lo aveva costretto a una ventina di giorni di stop. Nadal, che in stagione è 24-5 (successi a Barcellona e Roma) punta a tornare in campo a Flushing Meadows, quando tenterà di diventare il primo giocatore a conquistare 21 Slam.