La Rogers Cup perde uno dei suoi protagonisti. Rafa Nadal, infatti, ha dato forfait per un problema al piede sinistro. Il maiorchino, che avrebbe dovuto affrontare Harris, ha annunciato il suo ritiro dall'Atp di Toronto: "Come la gente sa, ho questo problema da alcuni mesi - ha spiegato il numero 4 al mondo in una dichiarazione a Tennis Canada -. Sono dispiaciuto di non poter giocare quest'anno dopo tutte le soddisfazioni che ho raccolto a Toronto, ma il mio piede non è pronto. È una situazione complicata, ma non posso farne a meno. Ci ho provato a lungo perché amo questo torneo. Devo trovare un modo per risolvere questo problema. Alla fine della giornata, la cosa più importante per me è divertirmi a giocare a tennis. Oggi questo dolore mi impedisce di farlo e non credo nelle mie possibilità di poter competere sul serio". Nadal, vincitore delle ultime due edizioni della Rogers Cup (cinque successi in totale sul cemento canadese), sarà sostituito nel tabellone da Feliciano Lopez.