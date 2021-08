Cincinnati, esordio vincente per Sinner e Fognini

Esordio positivo per l'altoatesino al Masters 1000 di Cincinnati: al primo turno ha eliminato in due set l'argentino Delbonis in due set (6-2, 7-5). Anche Fognini si qualifica: sconfitto in due set il georgiano Basilashvili (7-6, 6-3)

Nel giorno del suo ventesimo compleanno Jannik Sinner elimina l'argentino Federico Delbonis nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'altoatesino si impone in un'ora e 38 minuti di gioco in 2 set (6-2, 7-5). Sfiderà il vincente di Norrie-Isner. Anche Fognini ha impiegato 1 ora e 38 minuti per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, sconfitto in due set (6-3, 7-5). Nel secondo turno l'azzurro se la vedrà con l'argentino Guido Pella. Attesa anche per l'esordio di Sonego (che sfiderà lo spagnolo Alcaraz) e Berrettini (ammesso direttamente al secondo turno), che torna in campo dopo la finale persa lo scorso 11 luglio a Wimbledon. Il 25enne romano attende il vincente della partita tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Albert Ramos Vinolas.