Un fortissimo temporale si è abbattuto su Mason, nell'Ohio, dove sono in corso i Masters 1000 di Cincinnati. Sospese diverse gare, tra cui quella di Sonego, impegnato nel primo turno contro Alcaraz. Più tardi - in base alle condizioni meteo - scenderanno in campo anche Berrettini e Fognini, mentre Andy Murray si allena sotto la pioggia, regolando Gasquet in due set. E per i bambini l'impianto è diventato una piscina...

CINCINNATI: IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI