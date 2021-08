Fino a domenica 22 agosto il grande tennis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il torneo maschile di Cincinnati, nello stato americano dell’Ohio, evento dell’ATP Masters, in programma sul cemento del Lindner Family Tennis Center. Nella passata edizione il torneo, che si è giocato a New York per problemi legati alla pandemia, è stato vinto dal serbo Novak Djokovic, assente in questa occasione. I canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con le giornate da domenica a giovedì in onda anche su Sky Sport Arena. La "squadra" tennis di Sky Sport che commenterà il torneo di Cincinnati sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Paolo Ciarravano e Nicolò Ramella, mentre al commento si alterneranno Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Claudio Mezzadri e Laura Garrone. Nonostante alcune assenze importanti, oltre a Djokovic anche quelle di Nadal e Federer, diversi fra i più forti tennisti al mondo prenderanno parte al torneo. Da seguire, tra gli altri, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il canadese Denis Shapovalov, il tedesco Alexander Zverev e l'altro russo Andrey Rublev.