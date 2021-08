Fognini si ferma al 2° turno: eliminato da Pella

Fabio Fognini fuori al secondo turno al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato sconfitto dall'argentino Guido Pella in due set (6-1, 7-5). Oggi in campo anche Sinner e Sonego. Berrettini invece è già qualificato al terzo turno. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis

Finisce al secondo turno l'avventura di Fabio Fognini sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati, così come a Toronto. E' stato sconfitto in due set (6-1, 7-5) dall'argentino Guido Pella. Al primo turno il tennista italiano aveva eliminato il georgiano Basilashvili. L'argentino, invece, è tornato a vincere due partite consecutive dopo 1 anno e mezzo. Oggi scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, che se la vedranno rispettivamente con gli statunitensi Paul e Isne. Matteo Berrettini si è già qualificato per il terzo turno, battendo lo spagnolo Ramos-Vinolas in tre set. Segui il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis.