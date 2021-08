Il finalista di Wimbledon, Matteo Berrettini, guida la truppa di 14 italiani al via degli US Open, ultimo Slam della stagione. I 10 uomini inseriti nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic: tutti in campo nel Day 2, in programma martedì

Quattordici italiani al via degli US Open, che partono oggi e la cui finale sarà in programma domenica 12 settembre sui campi in cemento di New York. I dieci uomini sono stati sorteggiati tutti nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic: per loro esordio nel Day 2, in programma martedì. Occhi puntati su Matteo Berrettini, n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, alla quarta presenza nel tabellone principale nella Grande Mela dove nel 2019 raggiunse una splendida semifinale, fermato solo da Rafa Nadal, poi vincitore del titolo. Il 25enne romano affronta il francese Jeremy Chardy, n.70 ATP.