US Open al via: Nole a caccia del Grande Slam

Al via il quarto e ultimo Slam della stagione: sui campi di Flushing Meadows, Novak Djokovic cercherà di diventare il terzo tennista della storia a conquistare il Grande Slam. Dietro di lui una pattuglia di giovani rampanti, tra cui il nostro Matteo Berrettini.

Tutti contro Novak Djokovic. A New York il numero 1 del mondo tenterà di riscrivere la storia: conquistando gli US Open, diventerebbe il terzo giocatore a centrare il Grande Slam dopo Don Budge (1938) e Rod Laver (1962 e 1969). Il serbo, dopo i trionfi a Melbourne, Roland Garros e Wimbledon, è l'uomo da battere. Assenti per infortuni vari Nadal e Federer, tenteranno di contrastare il Re di Belgrado i vari Zverev, Medvedev, Tsitsipas e ovviamente il nostro Berrettini . In caso di successo, Nole staccherebbe Rafa e Roger, diventando anche il tennista con il maggior numero di Slam vinti, 21.

US Open, calendario e orari

Gli US Open prendono il via il 30 agosto a Flushing Meadows, con la finale in programma il 12 settembre. Si gioca su due sessioni: alle 11 del mattino e alle 19, ora locale. In Italia il fuso orario con New York è di +6 ore, quindi si parte alle 17.