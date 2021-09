Il classe 2003 stupisce il mondo del tennis eliminando al quinto set il numero 3 del seeding Stefanos Tsitsipas. Testa e fisico da giocatore maturo, grinta alla Rafa Nadal: lo spagnolo è un predestinato della racchetta. E al femminile la protagonista è la 18enne Leylah Fernandez, che ha eliminato a sorpresa Naomi Osaka BERRETTINI, SINNER E SEPPI OGGI IN CAMPO SUI CANALI SKY Condividi:

Brillano due nuove stelle a New York. Nella città dei sogni due 18enni hanno realizzato il sogno, per ora, più grande. Carlos alcaraz e Leylah Fernandez sono per la prima volta agli ottavi di uno Slam, eliminando i due numeri 3 del mondo Tsitispas e Osaka. Lo spagnolo è già 55 Atp, meglio di Sinner e Musetti a quell’età, e ha gia’ vinto un titolo, questa estate sulla terra di Umago. Un predestinato. Con fisico e testa di un giocatore più maturo. E una grinta che ricorda quella del suo connazionale Nadal. Ha reagito alla grande ai momenti difficili contro Tsitsipas. Nel terzo set era sotto di due break e 3 set point e ha vinto il parziale al tie-break. Ha perso il quarto 6-0 e nel quinto ha ricominciato a martellare come se nulla fosse, trascinato dal pubbilco di Flushing Meadows che lo ha adottato. E’ il più giovane giocatore agli ottavi dall’89, quando ci arrivarono un 17enne Chang e un 18enne Sampras. E potrebbe andare ancora più lontano, perché il prossimo avversario sarà il qualificato tedesco Gojowczyk.

L'abbraccio a fine partita tra Alcaraz e Tsitsipas - ©Getty

Fernandez elimina Osaka, anche tra le donne c'è un astro nascente Obiettivo centrato anche dalla Fernandez, 73 del mondo, entrata nelle prime 100 un anno fa proprio dopo lo Us Open. Campionessa al Roland Garros Junior nel 2019, anche la mancina canadese ha vinto il suo primo titolo quest’anno, sul cemento di Monterrey. A New York si è tolta la soddisfazione di battere in rimonta la campionessa in carica e agli ottavi sfiderà la campionessa del 2016 Kerber. Osaka sempre piu’ in crisi e in confusione. dal Roland Garros. E che pensa di prendersi una pausa dal tennis. Tennis che festeggia le sue due nuove stelle.

La gioia di Fernandez dopo aver battuto Naomi Osaka - ©Getty