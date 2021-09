Sarà un'altra grande giornata di tennis a New York, con tre italiani oggi in campo, in palio gli ottavi di Flushing Meadows: Berrettini affronterà il bielorusso Ivashka, Seppi se la vedrà con il tedesco Otte e Sinner sarà opposto al francese Monfils. Gli US Open sono su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky

"Italians do it better!". È stato lo stesso account social dell'ATP a ripescare il mitico slogan e non poteva essere altrimenti nell'estate più bella per lo sport di casa nostra, che avrà per la prima volta anche tre tennisti azzurri al 3° turno degli US Open: Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Jannik Sinner. Il primo a scendere in campo a Flushing Meadows sarà il romano, sesto favorito del seeding, che se la vedrà con il bielorusso Ilya Ivashka, n° 53 del ranking, battuto nettamente due mesi fa agli ottavi di Wimbledon. Quindi sarà la volta del 37enne, inossidabile bolzanino - alla diciottesima partecipazione consecutiva sul cemento statunitense - che affronterà il tedesco Oscar Otte, n. 144 del mondo. Infine il campione Next Gen di Sesto Pusteria, n. 16 del circuito, che ritroverà per la terza volta in carriera il francese Gael Monfils, 17^ testa di serie del seeding (1-1 i precedenti). Ricordiamo che il torneo è visibile su Eurosport nei canali 210 e 211 del pacchetto Sky.