US Open, i risultati del 3° turno

Il serbo soffre ma vince in quattro set (6-7, 6-3, 6-3, 6-2) contro il giapponese Nishikori e si qualifica agli ottavi di Flushing Meadows, dove il numero uno del mondo affronterà uno tra Karatsev e Brooksby. Gli US Open sono su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky

Soffre, va sotto di un set, ma Novak Djokovic continua nella sua marcia verso il sogno del Grande Slam (il poker di major in una stagione) e del record assoluto di 21 trionfi, che gli consentirebbe di superare i rivali di sempre Roger Federer e Rafa Nadal, assenti a New York e appaiati con lui a 20 vittorie. Il serbo, numero 1 del mondo, ha vinto in quattro set (6-7, 6-3, 6-3, 6-2) contro il giapponese Kei Nishikori e ora affronterà negli ottavi degli US Open uno tra Karatsev e Brooksby.