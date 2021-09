Zverev sfiderà Sinner, Medvedev ai quarti

Jannik Sinner se la dovrà vedere negli ottavi di finale con Alexander Zverev, che ha superato al terzo turno lo statunitense Jack Sock (n.184), che ha abbandonato sul punteggio di 3-6 6-2 6-3 2-1. "Sarà una partita molto divertente, Jannik è giovane e ha molta fame di successi. sarà un incontro di alto livello" ha detto Zverev, che l'anno scorso ha perso contro l'altoatesino al Roland Garros e l'ha poi sconfitto in semifinale a Colonia.

Avanti senza problemi il sudafricano Lloyd Harris e lo statunitense Reilly Opelka, che hanno sconfitto in tre set rispettivamente Shapovalov e Basilashvili.

Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev si qualifica ai quarti grazie alla vittoria in tre set su britannico Evans. Partita senza storia finita 6-3 6-4 6-3 in 1 ora e 43 minuti di gioco. 43 vincenti di cui 13 ace e 20 errori per il russo che ha concesso un break e ne ha ottenuti 5. Medvedev non ha lasciato per strada nemmeno un set nel torneo: il suo prossimo avversario sarà il qualificato olandese Van de Zandschulp, numero 117 Atp, che ha eliminato Schwartzman in 5 set (6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1).