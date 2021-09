Us Open: oggi Sinner-Zverev e Berrettini-Otte per i quarti

Un'altra giornata di grande tennis a New York, che entra nel vivo con le sfide degli ottavi: il 20enne altoatesino scenderà in campo per primo (alle 18) contro il numero 4 del mondo Zverev, in serata sarà di scena il romano, che affronterà Oscar Otte, anche lui tedesco. Gli US Open sono su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky SINNER & BERRETTINI: CHE IMPRESE NEL 3° TURNO

Sarà, dunque, "Italia-Germania" agli US Open, con due azzurri per la prima volta nella storia agli ottavi di una stessa edizione dello Slam statunitense: Jannik Sinner contro Alexander Zverev (alle 18) e Matteo Berrettini opposto a Oscar Otte (alle 21), sfide che potrete seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky.

Sinner-Zverev: l'ora della verità Il 20enne campioncino Next Gen di San Candido - n. 13 del seeding e fresco vincitore dell'ATP 500 di Washington - non si era mai spinto così avanti a Flushing Meadows: nel suo cammino ha eliminato l'australiano Max Purcell (6-4 6-2 4-6 6-2), l'americano Zachary Svajda (6-3 7-6 6-7 6-4) e al terzo turno il francese Gael Monfils, ancora in 5 set (7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4) dopo una battaglia dal sapore epico. Adesso Sinner se la vedrà con il numero 4 del mondo, Alexander Zverev, che si è disfatto rapidamente di Sam Querrey (6-4 7-5 6-2), Albert Ramos-Vinolas (6-1 6-0 6-3) e infine dello sfortunato Jack Sock, costretto al ritiro a causa di un problema muscolare. Due i precedenti tra l'altoatesino e il 24enne di Amburgo, oro olimpico a Tokyo, con una vittoria per parte: l'italiano ha avuto la meglio agli ottavi del Roland Garros 2020 (6-3 6-3 4-6 6-3); il tedesco si è rifatto qualche settimana più tardi a Colonia, in semifinale (7-6, 6-3). Sarà una sorta di spareggio all'Arthur Ashe Stadium: chi la spunterà, troverà uno tra il "gigante" del Michigan, Reilly Opelka, e il sorprendere sudafricano Lloyd Harris (per informazioni chiedere a Denis Shapovalov).

Berrettini-Otte: "road to Djokovic" Meno impegnativo - sulla carta - il tedesco toccato in sorte a Berrettini, testa di serie n.6 e semifinalista due anni agli US Open. Si tratta di Oscar Otte, n. 144 del ranking, che rievoca un dolcissimo ricordo nei pensieri del romano che proprio contro il 28enne di Colonia si aggiudicò la sua primissima vittoria in un Slam, nel 1° turno del Roland Garros 2018 (in rimonta: 3-6 7-5 6-2 6-1). Sarà per questo che nel suo cammino verso gli ottavi, Oscar non sia stato particolarmente tenero con i nostri connazionali Lorenzo Sonego (6-7, 7-5, 7-6, 7-6) e Andreas Seppi (6-3, 6-4, 2-6, 7-5) e peggio ha fatto nel 2° round con Denis Kudla (3-0 e via). Dall'altra parte, l'azzurro si è sbarazzato di due francesi Jeremy Chardy (7-6, 7-6, 6-3) e Corentin Moutet (7-6, 4-6, 6-4, 6-3) soffrendo e non poco nell'ultimo match con il bielorusso Ilya Ivashka (6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3). A meno di clamorosi(ssimi) colpi di scena, uno dei due - Matteo o il rivale - sfiderà nei quarti Novak Djokovic, impegnato contro Jenson Brooksby: ma questa è un'altra storia.