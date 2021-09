Emma Raducanu prosegue la sua favola a New York: la 18enne britannica, n° 150 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, vola ai quarti dopo aver lasciato appena 3 giochi alla statunitense Rogers. Fuori a sorpresa Opelka, che cede al sudafricano Harris: sarà lui a sfidare Zverev. Gli US Open su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

La risposta femminile ad Alcaraz un un nome e cognome: Emma Raducanu . Dopo essersi fatta conoscere a Wimbledon, la 18enne britannica si è qualificata per i quarti di finale degli US Open alla sua prima partecipazione allo slam newyorkese. Raducanu, proveniente dalle qualificazioni e n° 150 del ranking WTA, non ha lasciato scampo alla statunitense Rogers , a cui ha concesso appena tre giochi.

I risultati degli ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [WC] J. Brooksby

L. Harris vs [22] R. Opelka 6-7, 6-4, 6-1, 6-3

[Q] E. Raducanu vs S. Rogers 6-2, 6-1

[17] M. Sakkari vs [6] B. Andreescu

[11] B. Bencic vs [7] I. Swiatek 7-6, 6-3

[4] Ka. Pliskova vs [14] A. Pavlyuchenkova