Matteo Berrettini a caccia del pass per la semifinale degli US Open contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, a cui mancano solo tre vittorie per centrare uno storico Grande Slam. E' la riedizione dell'ultima finale di Wimbledon: si gioca nella notte sull'Arthur Ashe di New York (2° incontro dall'una), match in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky US OPEN, MEDVEDEV-AUGER ALIASSIME LA PRIMA SEMIFINALE

Ancora Berrettini contro Djokovic. Sta diventando un grande classico ormai la sfida tra il 25enne romano, 6^ testa di serie degli US Open e il serbo, numero 1 del mondo. In palio c'è la semifinale di Flushing Meadows, traguardo che l'azzurro ha raggiunto nel 2019. Berrettini ha raggiunto un quarto di finale di uno Slam per la quarta volta in carriera, la terza consecutiva dopo Parigi e Londra. Per Djokovic è invece la 51^volta tra i migliori 8: il fenomeno di Belgrado è a meno tre dal centrare il Grande Slam. In caso di vittoria del torneo, inoltre, staccherebbe Federer e Nadal, diventando con 21 Slam il giocatore maschio più vincente della storia.

Berrettini-Djokovic, i precedenti Sono tre i precedenti, tutti vinti da Nole. Il primo scontro è datato 2019 alle ATP Finals di Londra, vinto in due set dal serbo. Poi ci sono i due più recenti: i quarti del Roland Garros e la finale di Wimbledon, in cui Djokovic si è imposto in quattro set.