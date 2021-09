Daniil Medvedev è il primo semifinalista degli US Open: il russo, seconda testa di serie del seeding, lascia un set all'olandese Van de Zandschulp. Venerdì affronterà uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime. Nella notte tra mercoledì e giovedì la grande sfida Berrettini-Djokovic. Gli US Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky

Daniil Medvedev torna in semifinale a New York per la terza volta consecutiva. Il n.2 del ranking e del seeding, alla sua quinta partecipazione al Major a stelle e strisce dove è stato finalista nel 2019 (fermato in cinque set da Nadal) ed ancora semifinalista lo scorso anno, si è imposto per 6-3, 6-0, 4-6, 7-5, in due ore e 22 minuti di partita, sul sorprendente olandese Botic van de Zandschulp, 25enne di Wageningen n.117 ATP, alla sua prima esperienza nel main draw newyorkese, terzo qualificato di sempre a raggiungere i quarti di finale allo Us Open. Venerdì in semifinale Medvedev dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime, 21enne di Montreal, n.15 del ranking e 212 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, 18enne di El Palmar (Murcia), n.55 ATP, il più giovane quartofinalista a New York nell’Era Open.