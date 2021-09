Medvedev primo finalista: battuto Auger in 3 set

Daniil Medvedev è di nuovo in finale agli US Open. Il tennista russo ha battuto in tre set il giovane canadese Felix Auger-Aliassime e si è assicurato un posto nell'ultimo atto dello Slam americano, bissando il risultato ottenuto nel 2019 (perse in finale contro Rafa Nadal al quinto). 6-4 7-5 6-2 il punteggio in favore del numero 2 del ranking mondiale, che ha sofferto soltanto nel secondo parziale. Quello è stato il crocevia della partita, con Auger-Aliassime, alla prima semifinale Slam in carriera, che ha servito per riequilibrare i conti facendosi però breakkare dall'avversario nei successivi due turni di battuta. Sul 2-0 il russo ha avuto poi vita facile nel terzo. Medvedev è alla sua seconda finale Slam della stagione, dopo quella persa nettamente a inizio anno agli Australian Open contro Novak Djokovic. Proprio il serbo potrebbe essere il suo prossimo avversario: il numero uno del mondo affronterà nella notte italiana Alexander Zverev nella seconda semifinale.