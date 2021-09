Il campione svizzero, assente dai campi dopo il ko ai quarti di Wimbledon, ha parlato del suo recupero dopo il terzo intervento al ginocchio destro: "Mi sento bene, sto recuperando e non ho avuto ricadute. Miglioro ogni giorno e mi sento forte ed emozionato per le prossime sfide. Fare riabilitazione non è mai piacevole, ma ho reagito positivamente. Spero di tornare in campo al più presto, ma serve pazienza: è un percorso lento e devo procedere passo dopo passo. Per ora sto andando bene, perciò sono molto felice"