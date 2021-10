Fuori al secondo turno la tennista marchigiana, al debutto sul cemento di Indian Wells: sconfitta 6-4, 6-1 dall'americana Anisimova. Out anche Martina Trevisan. Avanti nel doppio la coppia azzurra Fognini-Sonego. Nella notte italiana Caruso sfiderà Karatsev. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Tennis INDIAN WELLS: GUIDA TV - PAOLINI AL 3° TURNO, OUT MUSETTI Condividi:

Esce subito di scena Camila Giorgi da Indian Wells, settimo Masters 1000 stagionale: la tennista di Macerata (n. 30 del seeding) è stata sconfitta 6-4, 6-1 al secondo turno dall'americana Amanda Anisimova (semifinalista al Roland Garros 2019, ma scivolata nel frattempo al n.81 WTA) al primo precedente in carriera tra le due giocatrici. Ancora un ko dunque per la 29enne marchigiana dopo quelli agli US Open e Chicago, e a poco meno di due mesi dal trionfo a Montreal. Eliminata anche Martina Trevisan, che si è ritirata sul 6-1, 5-2 a favore dell'estone Annett Kontaveit (testa di serie n. 18): la 27enne mancina ha lottato, ma non si poteva chiedere di più alla fiorentina - n.66 WTA e promossa dalle qualificazioni - dopo la maratona di 4 ore con Marie Bouzkova, la seconda partita più lunga dell'anno. Domenica Jasmine Paolini sfiderà Jessica Pegula per un posto negli ottavi. Chiuderà la quarta giornata Salvatore Caruso, impegnato nella notte italiana contro il russo Aslan Karatsev, n. 23 del mondo.

Fognini-Sonego agli ottavi nel doppio Avanti nel doppio maschile la coppia formata da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, che hanno sconfitto al super tie break (3-6, 6-3, 10-8) l'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers (teste di serie n.3 del torneo) in attesa dei rispettivi impegni del singolare domenica nel 3° turno: il ligure contro il tedesco Struff, mentre il torinese se la vedrà con il sudafricano Kevin Anderson. Nel doppio, troveranno due tra Isner/Sock e Skupski-Evans.

Domenica Berrettini e Sinner E venerdì c'era molta curiosità per vedere all'opera Jannik Sinner e Matteo Berrettini in doppio nel primo turno di Indian Wells contro il tedesco Kevin Krawietz e il romeno Horia Tecau. Il match era previsto per le 21.30, ma è arrivato il forfait della coppia azzurra, sostituita dai serbi Filip Krajinovic e Dusan Lajovic, da alternates. Non resta allora che 'sperare' di vederli l'uno di fronte all'altro agli ottavi, perché entrambi sono stati sorteggiati nella stessa parte di tabellone (quella di Sascha Zverev e Stefanos Tsitsipas): il romano - testa di serie n.5 - affronterà al debutto il cileno Alejandro Tabilo, mentre l'altoatesino (n. 10 del seeding) se la dovrà vedere - sempre domenica - con l'australiano John Millman.

Indian Wells, i risultati principali della quarta giornata [8] Hurkacz b. Popyrin 6-1, 7-5



b. Popyrin 6-1, 7-5 Opelka b. Daniel 7-5, 6-3

b. Daniel 7-5, 6-3 Schwartzman b. Cressy 6-2 3-6 7-5

b. Cressy 6-2 3-6 7-5 [1] K. Pliskova b. Frech 7-5, 6-2

b. Frech 7-5, 6-2 Tomljanovic b. [5] Muguruza 6-3, 1-6, 6-3



b. [5] Muguruza 6-3, 1-6, 6-3 L. Fernandez b. Cornet 6-2, 6-3