Basilashvili-Fritz è la seconda semifinale di Indian Wells, penultimo Masters della stagione in corso sul cemento della California. Il georgiano entra per la prima volta in carriera tra i primi quattro di un 1000 grazie al sorprendente successo contro la seconda testa di serie del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto 6-4, 2-6, 6-4. Per Basilashvili, che prima di quest'anno non aveva vinto nemmeno un match nel tabellone principale di Indian Wells, si tratta anche del primo successo in carriera contro un Top 3. Sabato si giocherà il pass per la finale contro un altro debuttante a questi livelli, Taylor Fritz: il 'giustiziere' di Berrettini e Sinner, ha infatti battuto Sascha Zverev, 4 del ranking, con i parziali di 4-6, 6-3, 7-6 dopo aver annullato anche due match-point. L'altra semifinale in programma vedrà di fronte il britannico Cameron Norrie, ancora in corsa per un posto alle Finals insieme a Jannik Sinner, e il bulgaro Grigor Dimitrov. Tutto da seguire su Sky Sport.