Musetti elimina Mager: al 2° turno sfida Sinner

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby contro Gianluca Mager nel primo turno dell'Atp 250 di Anversa: il tennista toscano si è imposto in due set, vincendoli entrambi al tie-break. Musetti è ora atteso da un'altra sfida tutta italiana: mercoledì infatti se la vedrà con la testa di serie numero 1 Jannik Sinner

Esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Anversa (veloce indoor, montepremi 508.600 euro). Il 19enne toscano, numero 69 del mondo, supera il 26enne ligure Gianluca Mager, numero 67 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-3) in due ore e 10 minuti. Musetti affronterà al secondo turno il ventenne altoatesino Jannik Sinner, numero 13 del mondo e prima testa di serie del torneo belga. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.