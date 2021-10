Strepitoso Sinner, è finale ad Anversa: Harris ko

Jannick Sinner è in finale all’Atp 250 di Anversa e continua a spingere per ottenere un posto nelle Atp Finals di Torino. L’altoatesino ha eliminato in due set, in un'ora e 27 minuti di gioco, il numero 32 del ranking Lloyd Harris in due set 6-2, 6-2. Partita mai in bilico per l’azzurro che ha giocato un match praticamente perfetto raggiungendo la quinta finale di uno strepitoso 2021: la finale in Australia a Melbourne dove ha battuto il connazionale Stefano Travaglia. Quella a Miami, in cui ha perso contro Hurbert Hurkacz. A Washington dove ha conquistato il primo Atp 500 in carriera e a Sofia dove ha invece bissato il successo del 2020.