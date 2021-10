Buona la prima per Matteo Berrettini al torneo 500 di Vienna: l'azzurro batte l'australiano Popyrin 7-6, 6-3 e troverà al 2° turno il georgiano Basilashvili. Esce di scena al debutto Hurkacz, grande rivale di Sinner per la corsa alle Finals, con il polacco battuto in 3 set da Murray. Tutto il torneo di Vienna in diretta su Sky Sport

