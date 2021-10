Prosegue la corsa serrata alle ATP Finals di Torino con il torneo 500 di Vienna. In campo tutti i migliori, con sei italiani protagonisti e Berrettini e Sinner a caccia di punti per entrare tra i migliori otto. Matteo impegnato stasera nel debutto contro Popyrin. Tutto il torneo di Vienna in diretta su Sky Sport

Nuovo appuntamento con il grande tennis su Sky, con il torneo ATP 250 di Vienna, in programma da lunedì 25 a domenica 31 ottobre sui campi in cemento della capitale austriaca. Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW. Telecronache curate da Elena Pero, Luca Boschetto e Fabio Tavelli, mentre il commento sarà affidato a Stefano Pescosolido e Laura Garrone.