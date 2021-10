L'Italia cala gli assi: i convocati per la Davis

C'è l'Italia di Davis: in vista delle Finals 2021, in programma dal 25 novembre, il capitano azzurro Filippo Volandri cala gli assi. L’Italia, che sarà di scena per la fase a gironi sul cemento indoor al Pala Alpitour di Torino (le altre sedi sono Innsbruck e Madrid) fino al 28 novembre, mostra i muscoli con i suoi cinque giocatori top: Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (numero 11 ATP), Lorenzo Sonego (numero 23 ATP), Fabio Fognini (numero 36 ATP) e Lorenzo Musetti (numero 67 ATP). Per i Next Gen Sinner e Musetti si tratta della prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. L'Italia ha vinto nella sua storia l'insalatiera d'argento solo una volta nel 1976.