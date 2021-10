Esce di scena Gianluca Mager, che cede al 1° turno di Vienna contro il padrone di casa Novak. Vittorie importanti in chiave Race to Finals per Ruud, Norrie e Auger-Aliassime. Mercoledì super, con in campo Sinner, Sonego, Fognini, Musetti e Berrettini. Tutto il torneo di Vienna in diretta su Sky Sport

Eliminazione al 1° turno per Gianluca Mager nell’“E rste Bank Open ”, ATP 500 che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna . Il 26enne sanremese, n.68 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto con un doppio 7-6 all'austriaco Dennis Novak , n.116 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Mercoledì in campo gli altri 5 italiani impegnati nel main-draw: Sinner -Opelka, Musetti -Monfils, Fognini -Schwartzman e Sonego -Koepfer affrontano il 1° turno, mentre Berrettini -Basilashvili vale un posto nei quarti di finale. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Avanzano al 2° turno i principali rivali di Jannik Sinner nella Race to Torino. Vincono infatti Ruud (al momento 7°), Norrie e Auger Aliassime (12°), con il britannico trionfatore di Indian Wells che sorpassa momentaneamente l'azzurro al 10° posto . In palio restano due pass da assegnare tra Vienna, Parigi-Bercy e Stoccolma.

I risultati del 1° turno

Casper RUUD (NOR) vs Lloyd HARRIS (RSA) 7-5, 7-6

Stefanos TSITSIPAS (GRE) vs Grigor DIMITROV (BUL) 7-6, 6-4

Alexander ZVEREV (GER) vs Filip KRAJINOVIC (SRB) 6-2, 7-5

Dennis NOVAK (AUT) vs Gianluca MAGER (ITA) 7-6, 7-6

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs Ricardas BERANKIS (LTU) 6-3, 6-2

Cameron NORRIE (GBR) vs Marton FUCSOVICS (HUN) 7-6, 6-1

Frances TIAFOE (USA) vs Dusan LAJOVIC (SRB) 6-4, 6-4