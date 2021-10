L'azzurro batte in tre set il giapponese Nishioka e raggiunge Sonego, Fognini e Sinner nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, al via lunedì. Eliminati Musetti e Seppi, sconfitti nelle qualificazioni da Gaston e Ymer. Tutto il torneo in diretta su Sky BERCY: LA GUIDA - RACE TO TORINO: LA CLASSIFICA AGGIORNATA Condividi

Ci sarà anche Gianluca Mager nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, al via lunedì: il tennista sanremese, n. 68 del ranking, ha sconfitto 6-3, 1-6, 6-2 il giapponese Nishioka e si unisce ai connazionali Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jannik Sinner, con l'altoatesino a caccia di punti fondamentali per le ATP Finals (ha dato forfait, invece, Matteo Berrettini, già sicuro del suo posto a Torino). Eliminati gli altri due italiani impegnati nelle qualificazioni: Lorenzo Musetti (n. 67 ATP) è stato sconfitto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 dal francese Hugo Gaston (n. 107); mentre Andreas Seppi si è dovuto arrendere 6-2, 6-1 allo svedese Mikael Ymer (n. 101 del mondo). Il Rolex Paris Masters - che si chiuderà domenica 7 novembre - verrà proposto in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis.



Parigi-Bercy: Djokovic torna in campo

Nonostante qualche assenza importante, sul cemento di Bercy sarà presente l’élite del tennis mondiale, in un torneo che - appunto - potrebbe risultare fondamentale nel determinare gli ultimi posti per le Nitto ATP Finals del capoluogo piemontese di metà novembre, anche se prima di Torino è in programma il 250 di Stoccolma. Tra i grandi del tennis che nobiliteranno Parigi ci saranno il serbo e numero uno al mondo Novak Djokovic, che torna a giocare dopo quasi due mesi di assenza, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, il britannico Cameron Norrie, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il canadese Félix Auger-Aliassime e lo scozzese Andy Murray, grazie a una wild card.