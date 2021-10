Non si ferma il grande tennis su Sky Sport: da lunedì al via il Masters di Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione, crocevia fondamentale per il sogno ATP Finals di Jannik Sinner. In campo anche Djokovic e Medvedev, che potrebbero ritrovarsi dopo la finale a New York. Tutto il torneo in diretta su Sky

PARIGI-BERCY, IL TABELLONE