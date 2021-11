Ritorno in campo con vittoria per Djokovic, che rientrava dopo la finale persa a New York che gli è costato il Grande Slam. Il serbo vola agli ottavi del Masters di Bercy dopo aver vinto, soffrendo, con l'ungherese Fucsovics. Avanti anche Monfils, Dimitrov e Schwartzman. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

