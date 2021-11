Parigi-Bercy: oggi Mager, Sonego e Djokovic su Sky

Dopo la vittoria di Musetti e l'eliminazione di Fognini, altri due italiani impegnati oggi nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: Sonego se la vedrà con lo statunitense Fritz, Mager sfiderà Auger-Aliassime, tra i rivali di Sinner (già qualificato al secondo turno) per un posto alle Finals di Torino. In serata il debutto di Djokovic. Tutto il torneo in diretta su Sky

Seconda giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy e altri due italiani al debutto nel tabellone principale dopo la vittoria di Lorenzo Musetti su Laslo Djere e l'eliminazione di Fabio Fognini per mano di Marton Fucsovics nel day-1 del Rolex Paris Masters. Il primo a scendere in campo nella mattinata di martedì sarà Gianluca Mager (n.66 del ranking) chiamato all'impresa contro il canadese Félix Auger-Aliassime (n.11), rivale di Jannik Sinner nella corsa alle Finals e mai affrontato in passato dal tennista sanremese. Nel primo pomeriggio, Lorenzo Sonego (n.27) se la vedrà invece con lo statunitense Taylor Fritz, già in semifinale a Indian Wells e battuto domenica in finale a San Pietroburgo da Marin Cilic (3-2 per il californiano nei precedenti con l'azzurro). Tutto il torneo - che si chiuderà domenica 7 novembre, montepremi 2.603.700 euro - verrà proposto in diretta su Sky e in streaming su NOW (canale di riferimento sarà il 205: Sky Sport Tennis).