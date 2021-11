Avanzano agli ottavi Medvedev e Zverev, si ritira la terza testa di serie Tsitsipas per un presunto problema al gomito: "Stop precauzionale, l'obiettivo è essere in campo a Torino", ha spiegato il greco. Eliminati Rublev, Auger-Aliassime, Schwartzman e Carreno Busta. Nessun problema per Hurkacz e Norrie, avversari di Sinner nella corsa alle Finals. Il torneo in diretta su Sky Sport

I RISULTATI DEGLI ITALIANI