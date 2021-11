Termina al 2° turno la corsa di Musetti al Masters di Bercy: il toscano è stato battuto 6-3, 3-6, 6-3 dall'australiano Duckworth. Sinner in campo nel pomeriggio nella super sfida Next Gen contro Alcaraz. Il match in diretta su Sky Sport Tennis IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY Condividi

Duckworth batte Musetti 6-3, 3-6, 6-3 Si chiude al 2° turno la corsa di Lorenzo Musetti. Il 19enne di Carrara, n.67 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato battuto dall’australiano James Duckworth, n.55 del ranking. 6-3, 3-6, 6-3 i parziali in poco più di due ore di gioco per il giocatore 'aussie'. Falsa partenza per il toscano, che perde il primo turno di servizio ed è costretto ad annullare la palla dello 0-4: Lorenzo salva cinque set point, ma al sesto è costretto a cedere 6-3 in 44' di gioco. Nel secondo parziale Musetti sale di livello, salva due palle break nel 7° game e in quello seguente strappa la battuta a Duckworth alla prima occasione, grazie anche a un paio di passanti da applausi, chiudendo 6-3. Il terzo set però si apre con un altro break dell'australiano, decisivo per il 6-3 finale con cui vola agli ottavi.

Sinner sfida Alcaraz: diretta su Sky Sport Tennis Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz in un match che probabilmente segnerà il prossimo decennio (quarto incontro sul Court 1). L'azzurro n.9 ATP (prima volta in top ten e “best ranking”) ed ottava testa di serie trova dall’altra parte della rete lo spagnolo, n.35 ATP (“best”), pure lui semifinalista nel “500” della capitale austriaca. Una sfida Next Gen (38 anni in due) della quale l’unico precedente è favorevole al 18enne di El Palmar (Murcia), a segno in tre set al primo turno del Challenger di Alicante (terra rossa) ad aprile del 2019, quando Carlos non aveva ancora compiuto 16 anni. Sinner, semifinalista a Vienna la scorsa settimana dopo il titolo conquistato ad Anversa quella precedente, va a caccia di punti nella Race to Torino (al momento è ottavo, quindi qualificato), da dove è stato matematicamente escluso Auger-Aliassime. L’altoatesino è stato sorteggiato nell’ultimo quarto del tabellone, quello presidiato dal russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo e del seeding, campione in carica a Bercy.

La Race to Torino live 7. RUUD - 3.185

8. SINNER - 3.015

9. NADAL - 2.985 **

10. HURKACZ - 2.955

11. NORRIE - 2.910 Già qualificati Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e Berrettini

** non partecipa