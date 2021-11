Terza giornata del Masters di Parigi-Bercy con l'esordio di Jannik Sinner, che cerca punti fondamentali in vista delle ATP Finals contro il 18enne spagnolo Alcaraz. In campo anche Musetti che sfida Duckworth nel match che apre il programma alle 11 sul Court 2. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

BERCY, FUORI SONEGO E MAGER