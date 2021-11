Road to Atp Finals, lo speciale su Sky

Torino luogo simbolo del tennis mondiale: un viaggio in tre puntate in compagnia di Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi per avvicinarci all'appuntamento con le Finals, tutte da seguire live su Sky Sport. Da non perdere venerdì 5 novembre alle 13.30 su Sky Sport Tennis

Da domenica 14 novembre Torino diventa il luogo simbolo del tennis nel mondo perché per 5 anni, dal 2021 al 2025, le Nitto ATP Finals si spostano nel capoluogo Piemontese. Un altro grande evento sportivo dopo le Olimpiadi invernali del 2006, che ha visto Torino misurarsi e vincere la candidatura contro città come Manchester, Tokyo, Singapore e Londra. Il palazzetto che ospiterà l’evento sarà il Pala Alpitour, che con i suoi 14.350 posti a sedere è la più grande arena sportiva al coperto d'Italia.

Con Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi faremo un excursus storico in cui ripercorreremo le tappe del Masters, con la prima edizione del 1970 che fu giocata a Tokyo fino alla candidatura di Torino. Un percorso nel dietro le quinte per capire come Torino è diventata il centro del tennis mondiale e che vedrà gli 8 migliori tennisti al mondo contendersi per la prima volta in Italia, il titolo di Maestro delle Nitto ATP Finals.