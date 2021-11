Next Gen Finals: Alcaraz-Korda per il titolo

Pronostici sostanzialmente rispettati nelle due semifinali delle Next Gen Atp Finals di Milano. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto l'argentino Sebastian Baez in tre set con il punteggio di 4-2, 4-1, 4-2 e affronterà in finale lo statunitense Sebastian Korda che, a sua volta, ha eliminato il connazionale Brandon Nakashima in cinque set (4-3, 2-4, 1-4 4-2, 4-2). La finale in diretta sabato alle 21 su Sky Sport Tennis

Carlos Alcaraz e Sebastian Korda si giocheranno il titolo nelle Next Gen Finals a Milano. I due talenti, dunque, andranno a caccia del trofeo appartenuto prima a Hyeon Chung, poi a Stefanos Tsitsipas e infine, nell'ultima edizione disputata, quella del 2019, a Jannik Sinner. Alcaraz si è sbarazzato dell’argentino Sebastian Baez in poco più di un’ora di gioco chiudendo con il punteggio di 4-2, 4-1, 4-2. L’allievo di Juan Carlos Ferrero scatena tutta la sua potenza servendo addirittura a 212 Km/h. Il dritto, l’altra arma vincente di Alcaraz, fa la differenza e non lascia grandi possibilità a Baez che chiude la sua avventura alle Next Gen Finals a testa alta.

Nell’altra semifinale, derby tutto statunitense tra Sebastian Korda (che aveva eliminato Lorenzo Musetti) e Brandon Nakashima. Partita tiratissima ma pronostico della vigilia, tutto sommato, rispettato. Il figlio di Petr (Korda) si affida al suo servizio solidissimo per dare continuità di punti specie nei momenti di difficoltà, mentre Nakashima prova ad allungare gli scambi per restare il più a lungo possibile in partita. Ne viene fuori un match divertente che si chiude al quinto set in favore di Korda con il punteggio finale di 4-3, 2-4, 1-4 4-2, 4-2.