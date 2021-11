"In punta di volée" è l'analisi dei magnifici 8 delle Atp Finals. Esordio vincente per Djokovic grazie al 7-6 6-2 a Ruud. A 34 anni l'evoluzione tecnica del n.1 al mondo non smette mai di stupire. Angelo Mangiante, giornalista professionista, è stato un tennista professionista: n° 708 della classifica mondiale Atp in singolo e n°732 in doppio come best ranking, maestro Federale e International Coach, ha allenato anche la n.3 del mondo Amanda Coetzer. A Torino conduce gli studi pre e post match alle Atp Finals

Eppure la sua esplosione non è stata quella del predestinato. Non ha vinto ad appena 17 anni Wimbledon come Becker o il Roland Garros come Wilander. Ma la crescita verso la completezza tecnica, tattica, fisica e mentale è arrivata negli anni con un 'applicazione fenomenale . Un crescendo inarrestabile. Una cura quasi maniacale dei dettagli , alimentazione compresa. La prima volta che lo vidi giocare al Roland Garros aveva 18 anni ed era ancora lontano dai migliori. Nessuno poteva immaginare che sarebbe potuto arrivare a trionfare in 20 Slam . Ha lavorato e si è sacrificato con una dedizione smisurata. Aggiungendo ogni anno un pezzo in più nella costruzione tecnica.

Ancora in crescita a 34 anni, ha cambiato la storia del tennis

Ancora oggi, a 34 anni, è in crescita. Non a caso ha sfiorato il Grande Slam nel 2021, vincendo tre prove dello Slam su quattro e perdendo solo in finale a New York da un ispiratissimo Medvedev. Consolandosi con il trono di n.1 di fine anno per la settima volta in carriera, record assoluto superando Sampras. Vincere a Torino per la sesta volta le Atp Finals lo porterebbe ad eguagliare Federer. Con la differenza di poter giocare anche lui, come Roger, fino a 40 anni, ovvero per altri 6 anni. A 16 anni era venuto per la prima volta qui a Torino a giocare un torneo giovanile. Quasi vent'anni dopo è tornato dopo aver cambiato la storia del tennis.