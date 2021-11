"In punta di volée" è l'analisi dei magnifici 8 delle Atp Finals. Partita all'ultimo respiro tra Zverev e Medvedev vinta in 3 set per il russo. A 34 anni l'evoluzione tecnica del n.1 al mondo non smette mai di stupire. Angelo Mangiante, giornalista professionista, è stato un tennista professionista: n° 708 della classifica mondiale Atp in singolo e n°732 in doppio come best ranking, maestro Federale e International Coach, ha allenato anche la n.3 del mondo Amanda Coetzer. A Torino conduce gli studi pre e post match