Atp finals di Torino, Berrettini punta al ritorno in campo

Dopo il ritiro in lacrime contro Sascha Zverev nella prima partita delle Nitto Atp Finals, Matteo Berrettini potrebbe prendere la clamorosa decisione di scendere in campo stasera contro Hubert Hurkacz. Gli esami effettuati fanno filtrare un timido ottimismo, confermato da quelli svolti ieri nel primo pomeriggio. Prima un’ecografia, poi una risonanza magnetica alla clinica Fornaca di Torino che hanno evidenziato un problema agli addominali, ma meno grave del previsto. Una notizia che ha riacceso la speranza di Berrettini a tal punto da chiedere più tempo per prendere una decisione. Il suo match, in origine previsto nella sessione diurna, è stato spostato in quella serale.