E' un vero e proprio quarto di finale quello in scena al Pala Alpitour tra Andrey Rublev e Casper Ruud: non ci sono calcoli, chi vince vola in semifinale contro Daniil Medvedev. Il numero 5 del mondo avanti di un set (6-2). Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti