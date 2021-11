E' giorno di semifinali al Pala Alpitour di Torino. Aprono il programma del singolare Medvedev e Ruud alle ore 14, mentre il serale prevede il big-match tra Zverev e Djokovic, già finale nel 2018. Si decidono anche le due migliori coppie nel doppio. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Giorno di semifinali alle ATP Finals, che quest'anno si disputano per la prima volta in Italia e più precisamente al PalaAlpitour di Torino. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport.