ATP Finals, i risultati delle semifinali

Giorno di semifinali alle ATP Finals di Torino. Nella prima semifinale in singolare, vittoria per Medvedev su Ruud, in serata Djokovic-Zverev. Nel doppio successo in rimonta per Ram/Salisbury, che estromettono la coppia croata Metkic/Pavic. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

MEDVEDEV BATTE RUUD