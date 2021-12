Serbia sconfitta, la Croazia raggiunge per la quarta volta l'ultimo atto della Coppa Davis: per conquistare il titolo domenica se la vedrà con Russia o Germania, che si affrontano sabato. Nella semifinale contro la nazionale guidata dal n.1 del mondo, Novak Djokovic, è stato decisivo il doppio. La coppia croata formata da Nikola Mektic e Mate Pavic (leader della classifica) si è imposta su Nole e Filip Krajinovic in due set (7-5, 6-1).