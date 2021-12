Sorteggiati i 4 gruppi dell'Atp Cup 2022, in programma a Sydney dall'1 al 9 gennaio. Girone duro per l'Italia, finalista l'anno scorso, che sarà presente con Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Bolelli. Nello stesso raggruppamento degli Azzurri, la Russia campione in carica e fresca vincitrice della Davis, l'Austria e l'Australia. Nella Serbia presente anche Djokovic: un indizio sulla sua possibile presenza agli Australian Open di Melbourne?

Sorteggio non proprio fortunato per l'Italia del tennis. Nella fase a gironi della terza edizione dell'Atp Cup, torneo tra nazionali in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney, gli azzurri dovranno vedersela, nel Gruppo B, con i campioni in carica della Russia ( freschi vincitori della Coppa Davis), l'Austria e i padroni di casa dell'Australia.

La nostra Nazionale, finalista lo scorso anno, sarà presente con Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Sedici le partecipanti, suddivise in quattro gruppi da quattro squadre, con la prima di ogni girone che accederà alle semifinali. Ciascuna sfida prevede i match tra i numeri 2 e i numeri 1 di ogni squadra, e un doppio. Tutte le partite al meglio dei tre set.