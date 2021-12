Il dubbio dovrebbe essere risolto: Novak Djokovic ci sarà agli Open di Australia di tennis che si terranno dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il nome del giocatore numero uno al mondo è nella lista ufficiale dei partecipanti resa nota dall'organizzazione del torneo. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché il campione serbo, che lo scorso anno ha vinto lo slam, non aveva voluto rivelare se era vaccinato contro il covid. Grande assente sarà, invece, Serena Williams: vincitrice di 23 slam - uno in meno di Margaret Court, che detiene il record - avrebbe dovuto giocare, ma il suo nome non compare nella lista ufficiale.