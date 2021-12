Rafa Nadal positivo al Covid dopo Abu Dhabi

Rafael Nadal ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. In una serie di messaggi sul suo account Twitter lo spagnolo ha spiegato di essere risultato positivo a un test Pcr al suo rientro in Spagna, dopo aver partecipato al torneo esibizione di Abu Dhabi. “Al ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi - ha scritto - sono risultato positivo al tampone. Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo fatto controlli ogni due giorni e tutti erano risultati negativi. Sto vivendo dei momenti spiacevoli, ma spero di migliorare piano piano. Ora sono costretto a casa e ho avvertito tutti coloro che sono stati in contatto con me. Dovrò avere una flessibilità totale con il mio calendario e valuterò le mie opzioni in base a come evolverà la situazione. Vi terrò informati su qualsiasi decisione sui miei futuri tornei. Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione”. Lo spagnolo attualmente è iscritto al torneo di Melbourne (4-9 gennaio) e all'Australian Open (17-30 gennaio).