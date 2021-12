Media Serbia: Djokovic salta l'Atp Cup

Dalla Serbia sono sicuri: Novak Djokovic salterà l'Atp Cup. L'edizione online di Blic, citando una fonte, spiega che il numero uno del mondo si sta allenando a Belgrado e che al 99% non parteciperà al torneo per nazioni al via il prossimo 1° gennaio a Sydney. Djokovic non ha mai rivelato il suo stato vaccinale, e l'essere vaccinati è una condizione essenziale per la partecipazione allo Slam in programma a Melbourne a metà gennaio.