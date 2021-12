Polso ancora ko, Thiem salterà gli Australian Open

L'austriaco, che non gioca dallo scorso giugno per i problemi al polso destro, salterà il primo Slam della stagione in Australia. La sua stagione comincerà sulla terra rossa di Cordoba (Argentina) a fine gennaio

Dominic Thiem, che aveva già annunciato il suo forfait per l'Atp Cup, con un comunicato sui social ha fatto sapere che non parteciperà nemmeno agli Australian Open in programma dal 17 al 30 gennaio. L'austriaco, che non gioca dallo scorso 22 giugno, ma tornerà in campo direttamente al Cordoba Open in Argentina.

"Mi mancheranno i tifosi australiani, tornerò nel 2023. Inizierò la mia stagione in Sudamerica a Cordoba, a fine gennaio. Io e il mio team crediamo che questa sia la soluzione migliore per il ritorno alle competizioni. Mi sento bene, il mio polso è in condizioni ottimali. Rimarrò in Austria ad allenarmi alcuni giorni, per poi cominciare la preparazione all'aperto in vista dei primi tornei della stagione".